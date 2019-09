Nel Milan il titolare a fianco di Romagnoli è Musacchio ma, secondo l'esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques, il futuro è di Duarte: "Dinamico, veloce e con tanta forza. Non è tecnico come Thiago Silva ma ha grinta da vendere: al fianco di Romagnoli può diventare un grande difensore. Paquetà? Dovrebbe fare il trequartista, non la mezzala. Spero Giampa0lo gli lasci una maggiore libertà" le parole a Pianeta Milan.