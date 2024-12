Milan, Dida rilancia la corsa dei rossoneri per lo scudetto: "Bisogna pensare partita per partita"

Il rinvio di Fiorentina-Inter e il rallentamento della Lazio apre nuovi spazi per la corsa scudetto del Milan. Ne è sicuro Nelson Dida che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato come ci siano possibilità anche per i rossoneri: "Ora è inutile guardare la classifica: bisogna pensare partita dopo partita, punto dopo punto. È necessario trovare quella continuità di rendimento che finora è mancata, ma sotto questo aspetto sono ottimista. La fase difensiva sta crescendo e il Milan tornerà in alto, come vuole la tradizione di questo club. I rossoneri saranno protagonisti anche in Champions e in Coppa Italia".