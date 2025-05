Milan, contro il Monza possibile chance per Camarda dal 1'

Milan-Monza chiude una stagione da dimenticare per i rossoneri. Il Diavolo è già proiettato a programmare il futuro con Tare e la partita di domani potrebbe essere utilizzata anche come test per qualche giocatore che non ha trovato molto spazio e altri non sicuri del loro posto nella rosa del prossimo anno. Per questo, al momento, salgono le possibilità di vedere Francesco Camarda in campo dal primo minuto. Chi non dovrebbe esserci invece è Rafa Leao: il portoghese sembra sempre più destinato alla panchina. Si prospetta dunque la quarta esclusione di fila per il 10 rossonero: Leao, in Serie A, non parte titolare dalla trasferta di Venezia del 27 aprile. Nel mezzo una partita salata per squalifica (quella contro il Bologna) e due scelta tecnica.