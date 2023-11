Milan, Camarda show: eurogol in rovesciata al Psg in Youth League, poi il rosso

Se il Milan in tre giornate di Champions League non è ancora riuscito a segnare un gol, c'è un giovane attaccante rossonero a cui l'aria d'Europea invece sembra fare benissimo. Dopo la doppietta segnata alla prima giornata al Newcastle, Francesco Camarda si è ripetuto nella gara contro il Psg firmando un gol capolavoro in rovesciata dal limite dell'area su cross di Sala. L'attaccante classe 2008 è il vero trascinatore della squadra di Ignazio Abate, che avendo battuto i francesi 3-2 è ora in testa al girone con 9 punti e avvicina la qualificazione agli ottavi di finale. Nel prossimo turno però Camarda non ci sarà, avendo rimediato il rosso nel finale concitato con tanto di gol di Sia in pieno recupero.