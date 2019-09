"È stato tutto velocissimo, stiamo lavorando e crescendo. Io sono contento, per me è una grande sfida". Così il centrocampista del Milan Ismaël Bennacer a pochi giorni dal suo primo Derby. "Non ci sono rimasto male per la panchina di Verona, è normale. Io sono a disposizione, sono un giocatore nuovo e devo lavorare. Biglia è tornato, è un grande giocatore e devo imparare tanto da lui. "Il derby per i nostri tifosi magari è più importante, ma per noi è una gara da tre punti. Milan-Inter è una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare. Non si può dire che c'è una squadra più forte dell'altra, vediamo sul campo". Noi dobbiamo vincere perché questa partita è il primo grande test, l'Inter è una grande squadra e vediamo sabato cosa faremo".