Milan, Bennacer: "Contento di essere tornato, ora pazienza e lavoro"

Ismael Bennacer ha commentato così il pareggio tra il suo Milan e la Roma: "Sono contento di essere tornato in campo. Era importante per me. Ho lavorato tantissimo. Non è semplice avere infortuni così. Abbiamo gestito bene le emozioni, potevamo andare in vantaggio, ma prendere anche gol. Importante non aver perso. C'è da lavorare, dobbiamo guardare avanti, abbiamo un obiettivo importante in questi giorni (la Supercoppa, ndr). La squadra? Non ci sono problemi, abbiamo giocatori nuovi e giovani. Dobbiamo spingere la squadra noi che siamo più esperti. Abbiamo perso la continuità, ma dobbiamo ritrovare lo spirito vincente. Solo con la pazienza e il lavoro ce la facciamo".