Il Venezia si presenta alla trasferta di Torino contro la Juventus, in programma domani alle 12.30, con l'ambizione di giocarsela senza timori reverenziali. "Rispettando l'avversario, ma facendo di tutto per dire alla Juventus: ci siamo anche noi", ha dichiarato il tecnico dei lagunari Davide Nicola, in conferenza stampa. "Il Venezia deve fare un campionato ambizioso, ma pragmatico. Desiderare di essere competitivi contro chiunque", ha aggiunto, spiegando come la sosta sia stata utile per analizzare il percorso compiuto finora e consolidare i concetti di gioco. Nicola ha evidenziato la qualità e l'identità della squadra bianconera: "La Juve ha variato fino a qui, dimostrando di avere una propria identità. Sa quello che vuole fare e lo fa bene". Per il Venezia sarà dunque un test impegnativo, nel quale cercare di confermare i progressi mostrati anche nell'ultima vittoria contro l'Udinese. "Non vivo di entusiasmi a picchi, ma di lavoro", ha spiegato Nicola.