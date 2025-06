Milan, Abbiati: "Allegri è l'uomo giusto. Per vincere dovrà motivare lo zoccolo duro"

Christian Abbiati è sicuro che Massimiliano Allegri sia l'uomo giusto per il Milan. L'ex portiere rossonero lo ha confermato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: ""Se è l'uomo giusto? Sì perché conosce l’ambiente, i tifosi, il Milan e la sua storia. È uno degli allenatori italiani che ha conquistato più scudetti e un vincente che con la Juventus ha sfiorato due volte la Champions perdendo solo in finale. Ha esperienza da vendere e non mi viene in mente nessuno più adatto di lui per ricostruire - ha spiegato Abbiati -. Dovrà tirarsi su le maniche. Una base c’è, ma il lavoro è molto perché i tifosi non sono contenti dopo l’ultima stagione finita fuori dalle coppe. Il Milan merita di stare sempre nelle prime quattro posizioni. Fondamentale sarà rimotivare lo zoccolo duro: l’Inter e il Napoli ce l’hanno e anche il Milan deve ritrovarlo. I calciatori che inizieranno la stagione dovranno capire subito la mentalità di Allegri. Se lo seguiranno e la società si muoverà per rinforzare la rosa, non ho dubbi che la cose andranno diversamente rispetto agli ultimi mesi. Tare sotto questo aspetto può essere un innesto molto importante perché è un uomo di calcio e conosce bene sia il mercato sia lo spogliatoio"