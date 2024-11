Milan a Cagliari col baby Camarda, Juve da "battaglia" nel derby

Allo Stadium, del resto, la Juve si troverà di fronte un Torino sì in difficoltà nella fase realizzativa, ma anche in cerca di riscatto dopo un periodo molto complicato segnato da tante sconfitte e dure contestazioni dei tifosi. Situazione che potrebbe incidere sulle scelte iniziali di Thiago Motta, tentato da opzioni più fisiche e di gamba un po' in ogni reparto per provare a soffocare la manovra granata, controllare il possesso e mettere subito la gara sui binari bianconeri. Formazione alla mano, con Kalulu e Gatti centrali, contro il Toro in difesa dovrebbe toccare a Savona e Cambiaso presidiare le corsie sulle incursioni di Lazaro e di uno tra Pedersen e Sosa. In mediana invece potrebbe esserci Thuram accanto a Locatelli, con Weah, Koopmeiners e Yildiz a duellare tra le linee con Ilic, Ricci e Vlasic a supporto del solito Vlahovic. Tutto con Conceicao e McKennie pronti a entrare a gara in corso per spaccare la partita e con una classifica che non consente errori. Per Milan e Juve sabato è vietato sbagliare.