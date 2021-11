Miccoli, inizia l'incubo: si è presentato in carcere a Rovigo

Fabrizio Miccoli è in carcere. L'ex attaccante dopo essere stato condannato definitivamente a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso si è spontaneamente presentato al carcere di Rovigo per iniziare a scontare la sua pena. Secondo la sentenza, Miccoli commissionò un'estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni", già condannato a sua volta in via definitiva a 7 anni di carcere. Per l'ex attaccante non esiste soluzione alternativa alla prigione, perché a causa dell'aggravante non vengono concesse misure alternative.