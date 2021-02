Messina, tecnico esonerato mentre è ricoverato per Covid

Lui è ricoverato per Covid-19 in ospedale e la sua società lo esonera. Accade anche questo in tempi di pandemia. Ed è effettivamente successo a Messina dopo la sconfitta maturata contro l'Acireale quando un dirigente ha telefonato al tecnico Pino Rigoli comunicandogli l'addio. L'allenatore del Messina nonsedeva in panchina da 5 gare per appunto in ospedale per complicanze dovute al coronavirus. Non è bastato che l'FC Messina fosse terzo in classifica con due gare da recuperare per evitare l'esonero. Squadra affidata ora a Massimo Costantino. Le condizioni di Rigoli erano precipitate dopo il ricovero dello scorso 30 gennaio a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. Adesso però la situazione è, per fortuna, in miglioramento.

