Messico, 7 giocatori sospesi per 57 anni per gare truccate

Sette giocatori di due club di terza divisione messicana sono stati sospesi per un totale di 57 anni per coinvolgimento in scommesse sportive e partite truccate. Sei di loro giocavano per il Real Apodaca e l'altro per il Correcaminos UAT. La commissione disciplinare della Mexican Football Association e i club non hanno rivelato i nomi dei giocatori e non hanno detto quali partite sono state manipolate. Secondo i media locali, i giocatori del Real Apodaca hanno perso partite di proposito o con due o più gol di scarto.