Messi investe ancora in Spagna: rileverà l'Eldense

10 Set 2026 - 13:24
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Lionel Messi prosegue i suoi investimenti nel calcio e guarda ancora alla Spagna. L'ex fuoriclasse del Barcellona ha raggiunto un accordo di massima per rilevare il club spagnolo Eldense, società che milita nella seconda divisione e ha sede nell'entroterra di Alicante. La notizia è stata confermata dalla stessa società all'agenzia Afp. L'operazione rappresenterebbe la seconda esperienza di Messi nel mondo della proprietà calcistica spagnola, dopo l'acquisto del Cornellà, club di quarta divisione, avvenuto lo scorso aprile. "L'Eldense conferma che Lionel Messi ha raggiunto un accordo di massima con gli attuali proprietari del club per acquisire le quote oggi detenute dal Grupo TH Soluciones, operazione che lo renderebbe azionista di maggioranza del club", ha comunicato la società. La transazione non è però ancora conclusa. Restano da completare le procedure legali e contrattuali, compresa la due diligence, oltre all'autorizzazione del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD). Il club, fondato nel 1921, non ha fornito per il momento dettagli sui termini economici dell'operazione né indicato una possibile data per il completamento. "Una volta completate le procedure pertinenti e ottenute le autorizzazioni necessarie, il Cd Eldense comunicherà ufficialmente eventuali sviluppi in merito", ha aggiunto la società. Messi, 39 anni, gioca attualmente nell'Inter Miami.

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