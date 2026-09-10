Torino, Cacciamani rinnova: sarà granata fino al 2031

10 Set 2026 - 13:15
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Alessio Cacciamani, Torino - Esterno, classe 2007 © italyphotopress

Alessio Cacciamani, Torino - Esterno, classe 2007 © italyphotopress

Il Torino blinda uno dei suoi gioielli più preziosi. E' ufficiale il rinnovo di Alessio Cacciamani fino al 2031. Già titolare insostituibile nella squadra di Abate, il laterale è tornato quest'estate dal prestito con la Juve Stabia. Il prolungamento di contratto è un riconoscimento del lavoro svolto finora. Questo il comunicato emanato dal club granata:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031. Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata. Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/'25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell'11 maggio 2025. Nell’estate 2025 Cacciamani si è trasferito in prestito alla Juve Stabia, dove ha disputato una stagione da protagonista in Serie B, totalizzando 37 presenze, 2 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Rientrato al Torino, quest'anno ha già collezionato 3 presenze in Serie A, con un assist, e 2 in Coppa Italia. Per Cacciamani diverse presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, oltre alla prima convocazione con la Nazionale maggiore in occasione dell'amichevole Grecia-Italia, disputata il 7 giugno 2026. Avanti insieme, Alessio: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"

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