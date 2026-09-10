Mauricio Isla dice basta: l'ex Juventus si ritira a 38 anni

Mauricio Isla saluta il calcio giocato. Il terzino appende gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni. L'ultima avventura del cileno era stata in patria, al Colo Colo, club che aveva salutato lo scorso inverno. In Italia ce lo ricordiamo protagonista sin da giovane nella grande Udinese di Pasquale Marino e Francesco Guidolin e, successivamente, per due volte campione d'Italia con la Juventus di Antonio Conte. Ultima avventura in Italia con il Cagliari nell'annata 2016/17. Il club friulano ha reso omaggio al proprio ex giocatore così: "Una carriera straordinaria, passata anche da Udine. Mauricio Isla saluta il calcio giocato dopo 19 anni da professionista. Cinque stagioni e tante emozioni vissute insieme in bianconero. In bocca al lupo, Huaso".