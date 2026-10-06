Messi, da Pulce a gigante: l'Argentina si prepara a salutare il suo Diez

Messi è sbarcato venerdì a bordo del suo jet privato con tutta la famiglia e ha trascorso qualche giorno a Rosario prima di raggiungere la squadra. Insolito capello con il ciuffo e giacca da rockstar Messi si è subito unito ai compagni agli ordini del ct Scaloni. Con il Benin è previsto che giochi tutti i 90 minuti: è stato proprio il ct a convincerlo a concedersi un addio degno di questo nome, evitando che la sua ultima immagine rimanesse legata alla finale con la Spagna: in lacrime per la sconfitta, in un momento difficile della sua vita privata e con la sensazione di non aver avuto la conclusione che meritava. Una maglia speciale è stata ideata per il gran finale: i colori classici dell'albiceleste e l'oro a brillare sul 10 e i bordi delle maniche.