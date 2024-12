Meret: "Contro la Lazio poco cinici ma il Napoli non molla"

"Dobbiamo migliorare nello sfruttare le occasioni offensive: servono più precisione e cattiveria. Ringrazio i tifosi per il sostegno: dobbiamo tornare a vincere già dalla prossima per renderli felici". Così il portiere del Napoli Alex Meret, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, radio partner della SSC Napoli, al termine di Napoli-Lazio. "Segnali positivi? Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a mettere in difficoltà e creare pericoli. Siamo arrivati molte volte nella loro area, però stati poco precisi e cinici, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. La fase difensiva penso sia stata buona, abbiamo concesso due o tre occasioni: loro sono stati bravi e anche un po' fortunati con deviazione a trovare il gol. Sicuramente non è stata una partita negativa, dobbiamo continuare su questa strada e pensare già alla prossima. Cosa è mancato in fase di finalizzazione? Un po' più di precisione, di cattiveria, di voglia di far gol. Se arriviamo tante volte in area, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che si creano. Soprattutto contro queste squadre, che sono anche brave a difendersi dobbiamo essere più cinici. Bisogna lavorarci e fare meglio già dalla prossima", ha aggiunto il portiere dei partenopei, specificando che "alla classifica ci si pensa in un secondo momento, ora si pensa a cosa non ha funzionato in questa partita e a cosa invece abbiamo fatto bene. Bisogna lavorare su questo e preparare al meglio la prossima sfida. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo che è un campionato difficile con molte squadre coinvolte in vetta. Bisogna tenere il passo per poter sperare in qualcosa di più". "Un messaggio ai tifosi? La squadra non molla. È stato bello il loro sostegno, penso abbiano visto l'atteggiamento positivo che abbiamo messo in campo, provandoci fino alla fine. Sono molto importanti per noi, se c'è il loro supporto si può fare sempre meglio. Li ringrazio e gli chiedo di continuare a starci vicini ed incitarci, perché abbiamo sempre bisogno di loro. Già dalla prossima dobbiamo tornare a vincere per renderli felici", ha concluso Meret. s