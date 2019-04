Roma, l'agente di Zaniolo: "Sorpreso dalle parole di Totti"

28/04/2019

Il giorno dopo la bella vittoria della Roma sul Cagliari, in casa giallorossa tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sul contratto dell'ex Inter prima della sfida coi sardi, infatti, è arrivata la replica dell'agente del gioiello giallorosso, Claudio Vigorelli: "Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l'ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi. Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe si parlasse più di quanto ha fatto Zaniolo in campo che degli aspetti contrattuali. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami".