Real Madrid, Kroos verso l'addio: è la chiave per Pogba?

12/04/2019

Dopo aver dominato l'Europa per anni con Zinedine Zidane in panchina, quest'anno il Real Madrid ha vissuto una stagione altamente deludente, nonostante il ritorno in panchina del tecnico francese e la conquista del Mondiale per club, così in casa merengues per l'estate si pensa ad una vera e propria rivoluzione di mercato che coinvolgerà molti big. Tra questi, stando a quanto riporta As, ci sarà anche Toni Kroos , che secondo il quotidiano iberico è convinto di aver chiuso un ciclo a Madrid e vorrebbe misurarsi in un nuovo contesto.

Il centrocampista tedesco ha un contratto in scadenza nel 2022, ma i Blancos, si legge, sarebbero disposti a far partire il giocatore e lui sarebbe sempre più convinto di cambiare aria. In passato, come sottolinea As, Kroos era finito tra gli obiettivi del Manchester United e proprio con gli inglesi si potrebbe aprire una trattativa (per il momento si parla solo di ipotesi) per un eventuale super ‘scambio’ con Paul Pogba, che piace tantissimo a Zidane e non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il Real.

In Premier il giocatore piace anche dall'altra parte di Manchester, ma non ci sono solo le inglesi ad essere interessate: Juventus e Inter hanno già preso informazioni e faranno almeno un tentativo.