Chelsea, in Inghilterra sono sicuri: squadra a Zidane, in attacco Icardi

16/02/2019

Roman Abramovich non è il tipo di presidente che digerisce facilmente una sconfitta per 6-0 e così dopo il clamoroso ko che il suo Chelsea ha subito sul campo del Manchester City, in Inghilterra sono già tutti convinti che l'avventura sulla panchina dei Blues di Maurizio Sarri , che pure aveva iniziato benissimo il campionato, sia ormai giunta ai titoli di coda. Quasi tutti i tabloid scrivono che in estate l'ex allenatore del Napoli dirà addio a Londra e, secondo quanto riporta il The Sun , i vertici del club inglese avrebbero anche già trovato il sostituto, Zinedine Zidane , e starebbero già pensando alla squadra da mettere a disposizione all'ex tecnico del Real Madrid .

Una squadra con innesti di eccellente livello, che dovrà essere in grado di contendere la Premier League a City e Liverpool e anche di fare strada in Champions League, se i Blues centreranno la qualificazione. Il tabloid britannico si è divertito a disegnare quella che potrebbe essere la squadra a disposizione del tecnico francese, che per prima cosa bloccherà la cessione di Hazard. Alle spalle del talento belga, a completare il centrocampo coi confermati Jorginho e Kante, potrebbe esserci lo spagnolo Isco, che ritroverebbe con piacere il suo tecnico al Real. Ma la vera sorpresa è in attacco, dove oltre al già acquistato Pulisic, il Sun schiera Mauro Icardi, la cui frattura con l'Inter sembra ormai insanabile. Per quanto riguarda la difesa, dove i nomi di Koulibaly e Skriniar sono sempre sotto controllo, si parla di Alex Sandro o Telles per la fascia sinistra e Ginter per il centro sinistra accanto a Rudiger. Tra i pali confermato Kepa.