Mercato del falso al murales di Maradona, 71enne denunciato

Figura anche un pluripregiudicato 71enne, che ai piedi del celebre "Murales di Maradona", nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, gestiva un vero e proprio mercato del falso vendendo capi d'abbigliamento senza autorizzazione, tra le persone denunciate dalla Guardia di finanza nell'ambito dei servizi a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. I capi esposti dall'uomo, peraltro di pessima qualità, venivano rivenduti senza alcuna autorizzazione al commercio anche al prezzo di 50 euro ciascuno, approfittando del finale di campionato e della presenza dei turisti e tifosi che quotidianamente visitano la zona, simbolo partenopeo in tutto il mondo. Tra via Toledo e i Quartieri Spagnoli, sono stati sequestrati oltre 20mila articoli recanti marchi contraffatti della SSC Napoli: complessivamente sono 18 le persone denunciate per contraffazione, ricettazione e frode in commercio. Tra il materiale sequestrato figurano maglie, sciarpe, pantaloncini, cappellini e altro merchandising riproducenti marchi ed effigi non autorizzati del Napoli Calcio e dei suoi calciatori, nonché bandiere e striscioni di incitamento alla squadra, per un valore commerciale stimato di oltre 300.000 euro. Il 71enne, a cui sono stati sequestrati 4mila articoli, del Napoli, della nazionale Argentina e del "Pibe de oro", è stato denunciato dai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli.