Samp, Manfredi: "Playout dovuti se confermata situazione Brescia"

"La Sampdoria si iscriverà al campionato di Serie B e a quello di serie C. Come stiamo vivendo la possibilità di essere ripescati per un play out? La Sampdoria si è allenata sotto la mia guida anche l'anno scorso dopo aver perso i play-off a Palermo. Ancor di più sicuramente ci saremmo dovuti e ci alleneremo quest'anno dopo il risultato ottenuti che dobbiamo migliorare. Il playout è una questione di dignità. Il playout se confermata la situazione del Brescia è una situazione dovuta alla Samp che manifesta e certifica una stagione fallimentare dalla quale dobbiamo sicuramente ripartire, quindi chi scenderà in campo doveva farlo Innanzitutto per la dignità personale, della maglia e della professionalità che svolge". Così il presidente della Sampdoria. Matteo Manfredi, in una intervista su Sky Sport.