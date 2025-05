Torna dal 7 al 15 giugno la Milano Football Week

Durante l'evento, spazio anche al racconto del calcio attraverso due podcast live firmati da La Gazzetta dello Sport; La Tripletta l'appuntamento settimanale che analizza tre temi più caldi del calcio italiano e internazionale, con ospiti d'eccezione dal mondo dello sport e dell'editoria, e Only Fanta il podcast dedicato a tutti i fantallenatori. Inoltre, la Milano Football week coinvolgerà tutte le aree verdi di Citylife, dove saranno allestiti dei campi da calcio aperti a tutti, per giocare e riscoprire l'essenza più pura dello sport. "Siamo entusiasti di annunciare che, per nove giorni, CityLife e il suo parco si trasformeranno in un palcoscenico unico, dedicato alla passione per il calcio. Con un palinsesto ricco di eventi, incontri con grandi campioni, spettacoli e attività per tutte le età, la Milano Football Week 2025 rappresenta un momento straordinario di condivisione, sport e intrattenimento nel cuore della nostra città. Quest'anno, la grande novità è l'introduzione di un vero campo 5 contro 5 all'interno di CityLife: uno spazio aperto a famiglie, bambini e ragazzi, pensato per offrire un'esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Partite, tornei, allenamenti e masterclass animeranno questo luogo speciale, con l'obiettivo di far crescere la passione per il calcio e promuovere il gioco come momento di incontro e crescita. Da sempre, infatti, lo sport è al centro delle molteplici attività di SmartCityLife. Milano si conferma così non solo capitale economica e culturale, ma anche sportiva. Invitiamo tutti a partecipare e vivere con noi questa straordinaria celebrazione del calcio", dichiara l'amministratore delegato di SmartCityLife, l'Arch. Roberto Russo.