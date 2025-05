Inter, Lautaro e Frattesi convocati per Como. Pavard e Zielinski da valutare

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi valuta diverse novità nella formazione che domani affronterà il Como, nell'ultima giornata di campionato. Tra i big, infatti, potrebbe esserci spazio tra i titolari solo per Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, con ben otto cambi rispetto alla squadra schierata dal 1' con la Lazio e spazio tra gli altri a Nicola Zalewski nuovamente nel ruolo di mezzala a centrocampo. In attacco, possibile occasione da titolare per Mehdi Taremi e Joaquin Correa: Lautaro Martinez è recuperato, così come Davide Frattesi, ma partirà dalla panchina. Zielinski e Pavard, gli altri due indisponibili nella rosa dei nerazzurri, verranno valutati nella rifinitura di domani.