Mediaset: "Se faremo offerte per i diritti del calcio, saranno razionali"

L'ANNUNCIO

Il direttore finanziario Giordani sulle decisioni future del gruppo: "Non ne abbiamo bisogno a qualsiasi condizione"

© Getty Images Mediaset ha ribadito la possibilità di partecipare in futuro all'acquisto per i diritti televisivi del calcio. "Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto 'carichi' e quindi se mai faremo offerte lo faremo in un modo razionale", ha detto Marco Giordani, direttore finanziario di Mfe-Mediaset, nella conference call con gli analisti finanziari sui risultati del primo trimestre dell'anno.

"Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione: possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio 'opportunistico' sia in Italia sia in Spagna", ha concluso Giordani.