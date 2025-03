Mbappé torna in Nazionale con felpa Dior da quasi 4mila euro

Kylian Mbappé torna nella Nazionale francese dopo oltre sei mesi di assenza. L'attaccante del Real Madrid, si è presentato per il suo rientro in squadra a Clairefontaine, indossando una felpa del lussuoso marchio Christian Dior con cui la maison celebra l'anno del serpente. Il capo in stile college, in lana vergina bianca, fa parte dell'esclusiva capsule collection Dior and Kaws, e raggiunge il prezzo di 3.800 euro. Le foto sono state postate sul profilo social del calciatore, corredate dal messaggio 'back' e da una bandiera francese. Mbappé non giocava più per la Nazionale dal settembre 2024, il tecnico Deschamps lo ha convocato in occasione dei quarti di finale della Uefa Nations League contro la Croazia il 20 e 23 marzo.