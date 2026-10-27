Mbappé si scusa con la Cina: "Mie parole inopportune, so che ho ferito molte persone"

"Porgo le mie scuse a tutti coloro che sono rimasti offesi dalle mie parole rilasciate durante una recente intervista. Il mio commento è stato inopportuno e comprendo che ha ferito molte persone in Cina e nelle comunità cinesi in tutto il mondo. Non era assolutamente mia intenzione. Nutro un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia, e sono sinceramente dispiaciuto. Mi scuso con le persone che si sono sentite turbate", ha dichiarato il giocatore del Real Madrid in un comunicato, redatto in francese, inglese e mandarino. Il capitano della nazionale francese è intervenuto in seguito alla diffusione di un video, divenuto virale, in cui definisce Mao Zedong un "dittatore".