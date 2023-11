Mazzarri, Pioli e Sarri: sabato di ripartenze e incroci Champions in Serie A

SERIE A

La tredicesima giornata si apre con la Lazio a Salerno e prosegue con Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina

© Getty Images Dove eravamo rimasti? Sono passate due settimane, l'Italia si è guadagnata il pass per Euro 2024, torna oggi il campionato. Il tempo corre veloce e si riavvita a volte su se stesso: così il Napoli riparte da Walter Mazzarri, tornato dopo un decennio per prendere il posto di Rudi Garcia e ricostruire il giocattolo scudetto rotto dal tecnico francese. Dalla caduta interna con l'Empoli alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta: per i campioni d'Italia una ripartenza ad altissimo coefficiente di difficoltà, prima tappa di un ciclo di ferro che testerà la risalita di un gruppo chiamato a ricompattarsi che oggi scende in campo anche per commemorare, a tre anni esatti dalla sua scomparsa, Diego Armando Maradona, nume tutelare del popolo azzurro.

Napoli ma non solo in questo sabato di Serie A. Gli azzurri in scena alle 18, subito dopo l'impegno a Salerno di un altro ex partenopeo. La Lazio di mister Sarri apre infatti la tredicesima giornata contro la squadra di Pippo Inzaghi: se i campani, mestamente ultimi, non hanno nulla da perdere inchiodati come sono a quota 5 punti, i biancocelesti devono per forza di cose riprendersi tre punti per accorciare sulla zona Champions, approfittando anche proprio dello scontro tra Atalanta e Napoli e, in serata, di quello tra il Milan e la Fiorentina. Già, il Milan. Con Pioli eravamo rimasti alla delusione di Lecce, alla rimonta subita a Via del Mare. I rossoneri in campionato non vincono dal 7 ottobre, dalla trasferta di Marassi contro il Genoa. Non è tempo di parole, ha detto il tecnico milanista in conferenza stampa: servono i fatti, andando oltre le difficoltà di formazione, le pesanti assenze e allontanando il pensiero della Champions che ritorna martedì. Sbagliare contro la Viola aprirebbe scenari preoccupanti ma la formazione di Italiano non arriva certo a San Siro per fare da sparring partner: per i toscani la zona Champions è un obiettivo dichiarato.