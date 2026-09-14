Mazzarri nella bufera in Grecia, l'allenatore avversario: "Per me vale zero"

Il tecnico della formazione ateniese ha contestato apertamente il comportamento dell'allenatore toscano sia per non avergli stretto la mano a fine gara, sia per la costante pressione esercitata sul direttore di gara e per l'uso della sigaretta elettronica in panchina: "È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani?", ha affondato Kerkez al termine del match.