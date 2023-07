Massimo Mauro, dalla paura ai ringraziamenti ai medici: "Mi hanno salvato la vita"

Sospiro di sollievo per Massimo Mauro dopo l'infarto che lo ha colpito mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Catanzaro. Operato d'urgenza e sottoposto ad angioplastica, l'ex calciatore di Juve e Napoli e opinionista di Mediaset è in ripresa e dall'ospedale Ciaccio di Catanzaro aggiorna tutti sui social sul suo stato di salute, con importanti ringraziamenti ai medici che lo hanno curato in questi giorni: "Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza che nutro in questo momento. Sono grato all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in particolare al Primario, ai Medici e a tutto il personale per l'ottima gestione, la professionalità e il costante supporto. Non dimenticherò mai tutto ciò che è stato fatto per me, mi hanno salvato la vita. Quel giorno la mano di qualcuno mi ha aiutato".