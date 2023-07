Massimo Mauro colpito da un infarto: operato d'urgenza a Catanzaro

MALORE IN CAMPO

L'ex calciatore di Juve e Napoli e opinionista Mediaset ha avuto un malore mentre giocava a padel ed è stato subito soccorso e sottoposto ad angioplastica. "Vengo seguito bene e coccolato", ha dichiarato dopo l'intervento

Grande paura per Massimo Mauro in Calabria. L'ex calciatore di Juve e Napoli e opinionista di Mediaset è stato colpito da un infarto ed è stato sottoposto a un intervento d'urgenza a Catanzaro, dove gli è stata praticata un'angioplastica. Mauro, 61 anni, ha accusato un malore mentre giocava a padel ed è stato prontamente soccorso da un medico e poi trasportato in ospedale. "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora - ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla 'Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport', di cui è presidente -. Vengo seguito bene e coccolato". Massimo Mauro ha poi voluto tranquillizzare personalmente il gruppo di SportMediaset con cui collabora. I soccorsi sono stato celeri e, se non ci saranno complicazioni, a metà della settimana prossima sarà dimesso.

Tutto è iniziato con un lieve malore in campo nel quartiere Lido di Catanzaro, dove Mauro si trovava in vacanza. Inizialmente sembrava trattarsi solo di un'indigestione, ma poi è stato contattato un medico e l'ex calciatore e dirigente sportivo è stato portato in ospedale. Sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno riscontrato un infarto in corso, Mauro è stato subito operato. Secondo quanto si apprende, l'intervento sarebbe andato bene e l'ex di Juve e Napoli fortunatamente non sarebbe più in pericolo. Dopo l'operazione, Mauro ha infatti subito comunicato con la Fondazione di cui è presidente per rassicurare tutti sulle sue condizioni.