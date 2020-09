Nasce la nuova Serie A. Possibile un big-match già al debutto

IL CALENDARIO

Il campionato scorso è finito da meno di un mese, il nuovo partirà tra meno di 20 giorni ma da domani si scopriranno le date delle partite di Serie A. L'appuntamento fisso con i calendari, questa volta, seguirà regole nuove. A partire dalle 12 di domani, infatti, si conosceranno gli accoppiamenti delle singole giornate in via esclusiva sugli account social, sul canale YouTube e sul nostro sito (Sportmediaset.it), in diretta. Sarà una prima volta assoluta.

Si parte con una certezza: nel weekend del 19 e 20 settembre non scenderanno in campo Inter e Atalanta. La prima partita di campionato di entrambe le squadre sarà infatti posticipata. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio della Lega Serie A riunitosi telefonicamente, accettando così la richiesta delle due società che hanno preso parte alle fasi finali delle coppe europee ad agosto. La Lega Serie A ha inoltre confermato che Lazio e Roma giocheranno in trasferta l'ultima giornata per l'indisponibilità dello Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro 2021.

Per quanto riguarda gli altri criteri per la compilazione del calendario, i derby cittadini non sono possibili né alla prima né all'ultima giornata e nemmeno nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro. Tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all'ultima giornata, pertanto sarà possibile assistere subito a un big match. Infine le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non potranno affrontare le partecipanti all' Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno e l'altro delle coppe. La Serie A 2020/21 inizierà nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Sei i turni infrasettimanali, incluso quello del 6 gennaio, con la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio. Saranno tre le soste per le nazionali: l'11 ottobre, il 15 novembre 2020 e il 28 marzo 2021. L'ultima giornata si giocherà il 23 maggio 2021 in tempo per lasciare i giocatori a disposizione della Nazionale di Roberto Mancini per gli Europei, in programma dall'11 giugno all'11 luglio del 2021. Definite anche le date della Coppa Italia, con il primo turno preliminare in programma il 23 settembre e la finale che si giocherà mercoledì 19 maggio 2021 quasi certamente a Milano.