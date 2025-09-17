Serie A, arbitri: a Sozza il derby Lazio-Roma

Sarà Simone Sozza ad arbitrare il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12.30. Assistenti Baccini e Vecchi, quarto uomo Ayroldi. Al Var Di Paolo, all'Avar Massa. Il Monday night tra Napoli e Pisa sarà, invece, diretto da Crezzini. Assistenti Costanzo e Mastrodonato, quarto uomo Manganiello, Var Mazzoleni e Avar Giua. La quarta giornata sarà aperta (venerdì alle 20.45) da Lecce-Cagliari (Zufferli). Sabato si giocheranno Bologna-Genoa alle 15 (Collu), Verona-Juventus alle 18 (Rapuano) e Udinese-Milan alle 20.45 (Doveri). Oltre al derby domenica si giocheranno Cremonese-Parma (La Penna) e Torino-Atalanta (Colombo), entrambe alle 15, Fiorentina-Como alle 18 (Bonacina) e Inter-Sassuolo alle 20.45 (Marinelli).