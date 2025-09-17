Logo SportMediaset
Calcio

Serie C, un anno di Daspo per tifoso Sambenedettese

17 Set 2025 - 12:25

Un tifoso della Sambenedettese è stato sottoposto a un provvedimento di Daspo della durata di un anno, emesso dal Questore di Ascoli Piceno, a seguito di episodi avvenuti durante l'incontro di Serie C tra Sambenedettese e Bra, disputato la sera del 22 agosto allo stadio "Riviera delle Palme". Intorno alle 22, le telecamere di videosorveglianza dell'impianto hanno ripreso l'accensione di un fumogeno nella curva nord, settore abitualmente occupato dalla tifoseria locale. L'analisi dei filmati ha permesso di individuare il responsabile del gesto, successivamente identificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Al termine degli accertamenti, al giovane, residente a San Benedetto del Tronto, è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) per la durata di un anno. 

Ultimi video

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

Le migliori parate

Le migliori parate

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

Amsterdam live

Amsterdam live

Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Calcio ora per ora
Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie
Bologna, Holm torna in gruppo
Real Madrid, Alexander-Arnold out due mesi
Napoli, Meret ancora in gruppo nella rifinitura in vista del City
Juventus, Bremer: "Gara sofferta, punto di carattere"