Serie C, un anno di Daspo per tifoso Sambenedettese

Un tifoso della Sambenedettese è stato sottoposto a un provvedimento di Daspo della durata di un anno, emesso dal Questore di Ascoli Piceno, a seguito di episodi avvenuti durante l'incontro di Serie C tra Sambenedettese e Bra, disputato la sera del 22 agosto allo stadio "Riviera delle Palme". Intorno alle 22, le telecamere di videosorveglianza dell'impianto hanno ripreso l'accensione di un fumogeno nella curva nord, settore abitualmente occupato dalla tifoseria locale. L'analisi dei filmati ha permesso di individuare il responsabile del gesto, successivamente identificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Al termine degli accertamenti, al giovane, residente a San Benedetto del Tronto, è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) per la durata di un anno.