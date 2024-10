Inchiesta curve, i pm di Milano potrebbero sentire anche Marotta e Scaroni

Ritorna il campionato ma non si ferma l'inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Le audizioni ai tesserati sono terminate ma secondo Tuttosport in settimana la Procura di Milano potrebbe interrogare i dirigenti, sia del club nerazzurro che di quello rossonero, deputati a interagire con le due curve e i gruppi organizzati: vengono fatti in particolare i nomi di Gianluca Cameruccio, security manager dell’Inter, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva (SLO), Supporter Liaison Officer, cioè proprio la figura di riferimento che una società interpella nei rapporti coi tifosi) anche perché presenti in diverse intercettazioni nelle quali ricevevano forti pressioni dagli ultrà nerazzurri.