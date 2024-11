MAROTTA: "BARELLA STUDIA GLI ARBITRI, È MIGLIORATO"

Intervenuto in occasione di un evento in centro a Milano, Beppe Marotta, presidente e ad dell'Inter, ha raccontato un retroscena riguardante Nicolò Barella: "Quando esce la designazione arbitrale studiamo anche l’arbitro che ci viene assegnato e che tipo di rapporto tenere con lui - ha raccontato il noto dirigente -. Barella in passato ha peccato nell'atteggiamento verso i direttori di gara, oggi è migliorato molto perché non si studia solo l’avversario ma anche l’arbitro".