Marotta: "Allegri? Risponderemo al momento giusto, importante ci sia rispetto"

INTER

L'ad nerazzurro: "Io credo sempre nella buona fede. Rinnovo Lautaro? Non ci saranno problemi"

© Getty Images Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta si divide tra l'attesa per il match di lunedì sera che potrebbe regalare ai nerazzurri il primo titolo stagionale e le tensioni nella corsa scudetto con la Juve, acuite dalle parole di mister Allegri: "Cosa penso delle sue dichiarazioni? Ci sta, poi l'ironia e le metafore si spendono" ha dichiarato ai microfoni della Rai. "Ma l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori, in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tutti chiamano il derby d'Italia. Io sono per la buona fede, sicuramente Allegri interpreta il suo ruolo in un ambiente suo. Noi replicheremo al momento giusto".

"Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte" ha proseguito Marotta. "C'è tutto un insieme di dirigenti, di personaggi che non sono sotto i riflettori ma che concorre per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leader come Inzaghi che a mio giudizio è un giovane allenatore che può avere una carriera luminosa". Chiusura dedicata ail rinnovo di Lautaro Martinez: "Adesso ci siamo un po' fermati per via di questi impegni. Di vantaggio c'è che entrambe le parti negoziali vogliono continuare nel rapporto, direi che non ci saranno problemi".