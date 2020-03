Marchisio, duro post su Instagram: "A te che esci di casa, non ti senti una m...?"

"A te che sei uscito dalla zona rossa, perché tanto che vuoi che succeda, quando guardi questa foto, non ti senti una merda?": è il durissimo post di Claudio Marchisio, ex della Juve e della Nazionale, che nella notte ha pubblicato su Instagram la foto dell'infermiera crollata al termine del turno di lavoro, per contestare gli atteggiamenti irresponsabili di chi viola divieti e disposizioni di restare a casa.