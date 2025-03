Marani: "Rafforzeremo controlli d'ingresso dei campionati"

Nel pre-gara di Giana-Rimini, finale di Coppa Italia di Serie C, il presidente Matteo Marani ha parlato ai microfoni di Rai Sport, anticipando una richiesta che la Lega Pro porterà al prossimo Consiglio federale: "La Lega conferma la disponibilità al presidente Federale per rafforzare il sistema di controlli all'ingresso dei campionati e, in questa ottica, chiederemo che i parametri individuati per i tre indicatori economico-finanziari (liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato) diventino requisiti di ammissione al Campionato Serie C, se possibile già a partire dalla prossima stagione, consentendo un efficace controllo preventivo già in fase di concessione della Licenza Nazionale. È doveroso il ringraziamento a tutti i club della Serie C, che hanno mostrato unità e vicinanza".