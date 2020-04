Mancini, stress da quarantena: "Deve finire o diventiamo matti"

"Sinceramente mi sono rotto, non ce la faccio più. Dopo 60 giorni credo che questa cosa debba finire, sennò uno impazzisce". Lo ha detto il ct dell'Italia Roberto Mancini in una diretta Instagram con la Gazzetta parlando della quarantena ai tempi del coronavirus. "Adesso è diventato veramente pesante - ha aggiunto - Al mattino mi alleno, al pomeriggio sto in terrazza quando fa bel tempo. E basta. Io credo che debba finire, le cose stanno migliorando molto. Purtroppo ci lasciamo alle spalle delle cose terribili, tanta gente ha perso i propri cari".