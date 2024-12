Mancini: "Felice dell'esperienza con l'Arabia Saudita, nessuna interferenza"

"Vorrei dirlo per l'ultima volta, durante la mia carriera non c'è stata assolutamente alcuna interferenza nella selezione dei giocatori e sono contento della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita". Così su X l'ex ct della nazionale dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, che in un altro post ha scritto: "La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d'Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d'Asia 3 volte. Alcuni media dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita".