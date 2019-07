"A Bergamo ho passato due anni bellissimi ma non ho avuto nessun dubbio sulla Roma". Lo ha detto il nuovo acquisto dei giallorossi Gianluca Mancini nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Vestire questa maglia per me è motivo d'orgoglio e ripaga di tanti sacrifici fatti - ha aggiunto il difensore arrivato dall'Atalanta - Darò il massimo per questa maglia e spero di raggiungere grandi risultati".