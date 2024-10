Il Manchester United dice addio a Erik Ten Hag: panchina affidata ad interim a Ruud van Nistelrooy

La sconfitta con il West Ham è fatale per Erik Ten Hag che nella mattinata di lunedì 28 ottobre ha lasciato ufficialmente il Manchester United. L'allenatore olandese ha deciso di lasciare la panchina dei Red Devils, affidata ad interim a Ruud van Nistelrooy, a lungo vice di Ten Hag. Una scelta momentanea complice anche la sfida di FA Cup contro il Leicester in programma il prossimo 30 ottobre e che apre la sfida alla successione che vede in pole position Xavi Hernandez.