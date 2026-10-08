Manchester City, Guardiola torna all'Etihad per la prima volta dopo l'addio

Pep Guardiola dovrebbe tornare all'Etihad Stadium mercoledì 14 ottobre, in occasione della sfida di Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain: sarebbe la prima apparizione del tecnico spagnolo nello stadio dei Citizens da quando, al termine della scorsa stagione, ha lasciato la panchina dopo dieci anni alla guida della squadra. Il ritorno - si legge oggi sul sito della BBC - arriva in un momento particolarmente delicato per il Manchester City, dopo il verdetto della commissione indipendente chiamata a giudicare le 115 accuse mosse dalla Premier League per presunte violazioni delle regole finanziarie. All'inizio del mese il club è stato riconosciuto colpevole della maggior parte degli addebiti relativi al periodo tra il 2009-10 e il 2017-18. Il City continua a negare ogni illecito e ha presentato ricorso contro le conclusioni della commissione, secondo cui il club avrebbe gonfiato artificialmente i ricavi commerciali per 830 milioni di sterline attraverso contratti ritenuti fittizi. Guardiola, 55 anni, dopo il verdetto ha ribadito il proprio sostegno alla società e alla proprietà. "Sono qui, più che mai - ha scritto sui social, assicurando -. Sono, sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club. Lo spagnolo ha guidato il City per un decennio, conquistando sei Premier League, compresi quattro titoli consecutivi, una Champions, tre FA Cup e cinque League Cup. Nel prossimo fine settimana il City è atteso dalla trasferta di Anfield contro il Liverpool.