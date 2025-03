Il Manchester City continua a perdere pezzi in difesa. L'ultimo è Nathan Ake, operato per una frattura al piede sinistro e atteso da un lunghissimo stop. "Dieci settimane o 11 settimane mi hanno detto - ha detto Pep Guardiola in conferenza stampa - Quando si tratta di un intervento chirurgico, è piuttosto serio. Quando ti sottoponi a un intervento chirurgico è perché qualcosa è andato storto. L'importante è che venga fatto. Ha sofferto. È successo".