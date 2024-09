È mancato il piccolo tifoso Ronesio, il ricordo di Luca Caldirola: "Ciao Ronny..."

CALCIO IN LUTTO

Dopo una lunga malattia è venuto a mancare il piccolo tifoso bianconero, commosso il ricordo del difensore del Monza

© instagram Il mondo del calcio piange il piccolo Ronesio. Nella notte, dopo una lunga lotta contro una grave malattia, il giovane tifoso della Juventus è venuto a mancare. Otto anni, abitante di Monza, ma grandissimo tifoso bianconero, Ronesio era stato invitato dai due club in occasione della sfida all'U-Power Stadium dell'ultima stagione, vinta 2-1 dai bianconeri grazie al gol allo scadere di Federico Gatti. In occasione della partita, Ronesio aveva fatto il giro di campo ed era stato acclamato da entrambe le tifoserie.

Cappellino del Monza in testa e sciarpa della Juventus al collo, Ronesio aveva ricevuto l'omaggio dalle due curve: "Ronesio benvenuto a Monza", lo striscione della Curva Sud ‘Davide Pieri’ e "Ronesio juventino vero", il messaggio lanciato dai supporter bianconeri. A meno di un anno da quella magica serata, purtroppo Ronesio non ce l'ha fatta, come annunciato anche dal difensore del Monza Luca Caldirola, testimonial dell'associazione benefica Insieme per Fily Onlus, organizzazione che sostiene la ricerca sull’osteosarcoma e contribuisce a regalare sorrisi ai bambini affetti da questa terribile malattia.

© IPA

"Grazie amico mio perché mi hai insegnato cosa vuol dire lottare, vivere, sorridere e amare. Tu sei un esempio per tutti e per me sarai per sempre il mio eroe! Ciao Ronny fai buon viaggio e salutaci Fily. Sono sicuro che insieme guarderete le partite della Juventus. Ti voglio bene amico mio", il ricordo commosso del difensore del Monza, che era andato a trovare Ronesio poche ore prima della sua morte.