Non c'è pace per il Manchester City in questo avvio di stagione alla voce infortuni. Pep Guardiola, già senza Sané e Laporte per diversi mesi, dovrà fare a meno anche di John Stones per 4-5 settimane a causa di un problema muscolare. E' stato lo stesso allenatore catalano a comunicarlo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con lo Shakhtar. Ora per i Citizens è allarme rosso in difesa, visto che sono rimasti solo Otamendi e Fernandinho, che verrà adattato al ruolo di centrale.