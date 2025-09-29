Chelsea, Maresca: "Un privilegio affrontare Mourinho"

Alla vigilia del match di Champions League tra Chelsea e Benfica, il tecnico dei Blues ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole di Enzo Maresca: "È un privilegio assoluto affrontare Mourinho domani. È una leggenda di questo club, così come lo è di tanti altri. Il Benfica? Sarà una partita totalmente diversa rispetto al Mondiale per Club. In questo momento abbiamo molti calciatori infortunati. Questo pomeriggio valuteremo Caicedo, Joao Pedro e Andrey Santos. Sono tutti giocatori, purtroppo per noi, con piccoli problemi. Vedremo se domani saranno convocati. Ma abbiamo una rosa abbastanza grande per sostituire gli indisponibili".