Maltempo: il Bologna non riesce a partire per Lisbona

La partenza del Bologna per Lisbona, dove i rossoblù affronteranno lo Sporting nell'ultima giornata della Champions, è slittata a causa del maltempo. L'aereo, partito da Roma vuoto, che avrebbe dovuto portare la squadra di Vincenzo Italiano in Portogallo, direttamente dall'aeroporto Marconi, non è infatti riuscito ad atterrare e ha proseguito il suo viaggio fino a Venezia, dove in un primo momento si era ipotizzato potesse ripartire in direzione Portogallo. Il Bologna sta quindi attendendo l'arrivo di un charter che possa portarlo a destinazione.