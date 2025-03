Momenti di paura durante la ripresa di Atalanta-Inter, il big match della 29a giornata di Serie A. A inizio secondo tempo la partita è stata interrotta per sei minuti e mezzo per permettere i soccorsi a un tifoso in tribuna colpito da malore. L'uomo, come riportato dai presenti, quando è stato trasportato in ospedale in ambulanza era cosciente.